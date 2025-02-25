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14:51, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

МВД России: Мошенники начали притворяться деканатом и красть деньги студентов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники, притворяясь сотрудниками деканата, начали звонить студентам и красть их аккаунты на портале «Госуслуги». О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Как рассказали в ведомстве, аферисты звонят студентам, представляясь сотрудниками деканата или поликлиники, и просят проверить их данные или зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Для этого они требуют назвать код для авторизации, который приходит на устройство жертвы. Если студент передает код из СМС-сообщения, то злоумышленники получают доступ к его аккаунту на «Госуслугах».

После этого мошенники загружают туда поддельные доверенности и направляют заявки на оформление кредитов. Когда пользователь узнает о взломе аккаунта на «Госуслугах», то с ним снова связываются аферисты, которые на этот раз представляются следователями или сотрудниками Росфинмониторинга. Затем жертву просят сфотографировать банковскую карту якобы для приобщения ее данных к заявлению. Согласно другой схеме, студенту могут предложить снять деньги со счетов и передать их курьеру якобы для защиты. В результате человек лишается денег.

В МВД призвали россиян никогда и никому не передавать коды из СМС-сообщений. «Если есть подозрения, что ваш аккаунт взломан — обратитесь в полицию!» — добавили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра. Сообщалось, что злоумышленники начали распространять в мессенджерах ссылки якобы для оплаты госпошлины.

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