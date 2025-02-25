Россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра

Мошенники стали распространять ссылки на оплату госпошлины от имени Росреестра

Мошенники от имени Росреестра стали распространять в мессенджерах ссылки якобы на оплату госпошлины. Об актуальной схеме обмана россиян в Telegram-канале предупредило управление Росреестра по Москве.

«Злоумышленники в мессенджерах под видом сотрудников или некой автоматической службы Росреестра направляют гражданам ссылки на оплату "госпошлины"», — говорится в сообщении. Переход по такой ссылке может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением и тому, что личные данные жертв попадут в распоряжение мошенников, подчеркнули в Росреестре.

Также отмечается, что сотрудники Росреестра никогда не пишут гражданам через мессенджеры с требованием совершить оплату по ссылке. «Рекомендуем не отвечать на подобные сообщения и блокировать подозрительные контакты», — посоветовали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать эсэмэс-сообщения о якобы возвращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard. Как пояснили в Роскачестве, злоумышленники предлагают гражданам пройти ограниченную по времени валидацию и перейти по указанной ссылке.