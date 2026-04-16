Вероятность блокады еще одного важного пролива на Ближнем Востоке оценили

В США допустили блокаду хуситами Баб-эль-Мандебского пролива

Йеменские хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандеб по примеру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. Такое мнение выразил бывший руководитель санкционного направления Госдепартамента США Эдвард Фишман в интервью CBS News.

«Главный вопрос ближайших дней: смогут ли иранцы убедить хуситов перекрыть Баб-эль-Мандеб в качестве ответной меры на блокаду Трампа? Пока они этого не сделали», — отметил Фишман.

По словам экс-чиновника, если это произойдет, цены на энергоносители взлетят еще выше, чем за последние несколько недель. Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на массированные ракетные удары власти Ирана перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале американской блокады Ормузского пролива.