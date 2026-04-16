Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 16 апреля 2026Путешествия

Женщину дважды за ночь изнасиловали турист и заметивший нападение свидетель

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Женщину дважды за ночь изнасиловали в Сингапуре турист из Индии и заметивший нападение свидетель. Об этом пишет издание The Rakyat Post.

Уточняется, что это произошло с 32-летней женщиной из Филиппин, которая подрабатывала в стране уборщицей. В свой выходной день в мае 2024 года она была изнасилована в поле туристом из Индии. 24-летний мужчина из Малайзии увидел нападение и после подошел к жертве.

Она выразила опасение, что была оплодотворена. Тогда свидетель сказал: «Не волнуйся, у меня есть презерватив». Не успев пояснить, что она имела в виду первого мужчину, пострадавшую изнасиловали второй раз. После этого злоумышленник осмотрел ее сумку и украл из нее 369 сингапурских долларов (21,9 тысячи рублей).

Жертва смогла позвонить в полицию из близлежащего отеля. Позже в больнице ей дали таблетки экстренной контрацепции, а также выписали лекарства для профилактики ВИЧ. Медицинские счета оплатил ее работодатель. Малазийца задержали через два дня, в апреле 2026 года его приговорили к восьми годам тюрьмы и шести ударам тростью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok