Женщину дважды за ночь изнасиловали турист и заметивший нападение свидетель

Женщину дважды за ночь изнасиловали в Сингапуре турист из Индии и заметивший нападение свидетель. Об этом пишет издание The Rakyat Post.

Уточняется, что это произошло с 32-летней женщиной из Филиппин, которая подрабатывала в стране уборщицей. В свой выходной день в мае 2024 года она была изнасилована в поле туристом из Индии. 24-летний мужчина из Малайзии увидел нападение и после подошел к жертве.

Она выразила опасение, что была оплодотворена. Тогда свидетель сказал: «Не волнуйся, у меня есть презерватив». Не успев пояснить, что она имела в виду первого мужчину, пострадавшую изнасиловали второй раз. После этого злоумышленник осмотрел ее сумку и украл из нее 369 сингапурских долларов (21,9 тысячи рублей).

Жертва смогла позвонить в полицию из близлежащего отеля. Позже в больнице ей дали таблетки экстренной контрацепции, а также выписали лекарства для профилактики ВИЧ. Медицинские счета оплатил ее работодатель. Малазийца задержали через два дня, в апреле 2026 года его приговорили к восьми годам тюрьмы и шести ударам тростью.