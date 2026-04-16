09:01, 16 апреля 2026

Назван секретный способ ускорить Windows

«Монитор стабильности» назвали секретным способом найти проблемы Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

«Монитор стабильности» поможет выяснить, какие задачи и функции замедляют Windows. Об этом заявили авторы блога MakeUseOf.

По словам журналистов, программа «Монитор стабильности» существует в Windows довольно давно, однако о ней знает очень мало пользователей. Полусекретный статус сервиса связан с тем, что Microsoft не часто упоминает его в рекомендациях работы с операционной системой (ОС). При этом использование этой программы назвали секретным способом найти проблемы в работе ОС.

Системное приложение можно запустить через поиск меню «Пуск» или через окно «Выполнить». В последнем случае нужно ввести perfmon /rel и нажать Enter. На главном окне монитора отображается график работы системы, на котором можно увидеть все сбои Windows в течение отдельных дней. По нажатию на график можно посмотреть, какая программа или событие вызвало тот или иной сбой.

В материале говорится, что для каждой проблемы «Монитор стабильности» указывает ее источник, отображает сводку, дату и действие пользователя. Изучая данные, можно увидеть закономерности, которые привели к тем или иным поломкам и сбоям. «Имея эти данные, вы можете сузить круг причин», — заключили авторы.

Ранее журналисты издания XDA заявили, что грамотная настройка Windows поможет заметно ускорить операционную систему. Так, они посоветовали проверить раздел «Приложения автозагрузки», удалить большие файлы и почистить мусор с помощью «Диспетчера ПК».

    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
