16:58, 14 апреля 2026

Перечислены способы ускорить Windows

XDA: Для ускорения Windows посоветовали настроить автозапуск приложений
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Грамотная настройка Windows поможет заметно ускорить операционную систему (ОС). Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа заметили, что даже старым устройствам на Windows можно продлить жизнь, если внести изменения в некоторые настройки системы. В первую очередь специалисты рекомендовали проверить список приложений, которые включаются вместе с ОС, и отключить автозапуск ненужных. Страница «Приложения автозагрузки» в настройках также может показать, на сколько секунд та или иная программа увеличивает время запуска Windows.

Также авторы посоветовали зайти в файловый менеджер и найти старые и большие файлы. Удобнее всего обнаружить их, настроив фильтры поиска. Кроме того, они рекомендовали очистить раздел «Загрузки», о котором многие пользователи забывают.

Программа «Диспетчер ПК» (PC Manager) позволит найти потерянный на диске мусор и удалить его. Авторы рассказали, что весомая часть мусора состоит из кэша для браузера. Наконец, ускорить Windows можно с помощью того же приложения «Диспетчер ПК» — утилита позволяет отключать ненужные системные процессы, которые занимают оперативную память девайса.

В начале апреля авторы издания Pocket-lint перечислили самые распространенные мифы о Windows. В том числе к ним отнесли необходимость частой переустановки ОС.

