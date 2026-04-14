Перечислены способы ускорить Windows

XDA: Для ускорения Windows посоветовали настроить автозапуск приложений

Грамотная настройка Windows поможет заметно ускорить операционную систему (ОС). Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа заметили, что даже старым устройствам на Windows можно продлить жизнь, если внести изменения в некоторые настройки системы. В первую очередь специалисты рекомендовали проверить список приложений, которые включаются вместе с ОС, и отключить автозапуск ненужных. Страница «Приложения автозагрузки» в настройках также может показать, на сколько секунд та или иная программа увеличивает время запуска Windows.

Также авторы посоветовали зайти в файловый менеджер и найти старые и большие файлы. Удобнее всего обнаружить их, настроив фильтры поиска. Кроме того, они рекомендовали очистить раздел «Загрузки», о котором многие пользователи забывают.

Программа «Диспетчер ПК» (PC Manager) позволит найти потерянный на диске мусор и удалить его. Авторы рассказали, что весомая часть мусора состоит из кэша для браузера. Наконец, ускорить Windows можно с помощью того же приложения «Диспетчер ПК» — утилита позволяет отключать ненужные системные процессы, которые занимают оперативную память девайса.

В начале апреля авторы издания Pocket-lint перечислили самые распространенные мифы о Windows. В том числе к ним отнесли необходимость частой переустановки ОС.