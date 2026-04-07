Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 7 апреля 2026

Перечислены самые популярные мифы о Windows

В Pocket-lint посоветовали не переустанавливать Windows слишком часто
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Журналисты издания Pocket-lint выбрали самые распространенные мифы, связанные с компьютерами на Windows. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы назвали крайне популярным мифом утверждение о том, что все проблемы операционной системы (ОС) Microsoft решаются перезагрузкой. «Windows и правда лучше всего работает "с чистого листа". Но компьютер может прекрасно работать и без переустановки ОС», — заметили специалисты.

В числе распространенных мифов они назвали и убеждение, что все компоненты персонального компьютера (ПК) нужно разгонять. Авторы объяснили, что разгон — повышение частоты работы процессора и других деталей — означает увеличение напряжения сверх его нормальных пределов, что увеличивает тепловыделение. Прибегать к этой мере они посоветовали только опытным пользователям.

Мифом является и тезис, согласно которому геймеры на Windows должны приобретать самые новые и продвинутые видеокарты. Журналисты объяснили, что в наше время темпы развития графических технологий замедлились, и современные игры могут запускать и многие старые видеокарты. В заключение авторы посоветовали не слушать рекомендации тех, кто советует покупать ноутбуки или мониторы с самой большой диагональю экрана. «Возможно, у вас есть бюджет на 49-дюймовый сверхширокоформатный монитор, но он займет невероятно много места на столе», — подытожили авторы.

В начале апреля Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11. В фирме объяснили, что начали обновлять устройства, пока управляющая ими версия операционной системы не успела устареть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    В США заявили о превращении Ирана в мировую державу

    Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

    Скандальная порнозвезда переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли ребенок и двое взрослых

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok