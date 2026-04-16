Россиянка разозлилась на судью из-за сына и «заминировала» участок

В Приангарье женщина получила 3,5 года за лжеминирование судебного участка

Усть-Илимский городской суд огласил приговор в отношении местной жительницы, которая решила отомстить за сына и «заминировала» судебный участок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщину приговорили к 3,5 года колонии по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ.

Все произошло в декабре 2025 года. Россиянка разозлилась на судью, которая дала ее сыну слишком большой, по ее мнению, срок, и сообщила о минировании судебного участка через единую дежурно-диспетчерскую службу. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, но никаких подозрительных предметов в здании не нашли. Женщину задержали.

