Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:02, 16 апреля 2026Силовые структуры

Россиянка разозлилась на судью из-за сына и «заминировала» участок

В Приангарье женщина получила 3,5 года за лжеминирование судебного участка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Усть-Илимский городской суд огласил приговор в отношении местной жительницы, которая решила отомстить за сына и «заминировала» судебный участок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Женщину приговорили к 3,5 года колонии по статье 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ.

Все произошло в декабре 2025 года. Россиянка разозлилась на судью, которая дала ее сыну слишком большой, по ее мнению, срок, и сообщила о минировании судебного участка через единую дежурно-диспетчерскую службу. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, но никаких подозрительных предметов в здании не нашли. Женщину задержали.

Ранее в Ачинске начали поиск мужчины, который избил ребенка металлической ложкой для обуви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok