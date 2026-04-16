Силовые структуры
07:51, 16 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин избил ребенка металлической ложкой для обуви

В Ачинске ищут мужчину, избившего подростка металлической ложкой для обуви
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ачинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Красноярскому краю.

С заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Она написала, что ее сын с друзьями находились в подъезде жилого дома, где и встретил незнакомого мужчину. Последний решил прогнать подростков и погнался за ними с металлическим рожком для обуви. Одного из них он догнал и избил. Сейчас личность злоумышленника устанавливают.

Как уточняет Telegram-канал Shot, все произошло в Привокзальном районе города. Один из жильцов вышел на шум и погнался за сидящими в подъезде подростками, а после жестко избил одного из них металлической ложкой. Ребенка спас случайный прохожий: он остановил агрессора и отвел мальчика домой.

Ранее в Свердловской области возбудили дело из-за нападения мужчины на подростка.

