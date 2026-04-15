В российском регионе мужчина избил на улице подростка

В Свердловской области возбудили дело из-за нападения мужчины на подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, вечером 14 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение, что у дома по улице Торопова 41-летний местный житель причинил телесные повреждения 15-летнему подростку.

В ходе предварительного следствия проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы. Допрашиваются свидетели и устанавливается степень тяжести причиненного вреда. Также выясняются причины, которые способствовали произошедшему.

Ранее сообщалось, что взявший посмотреть винтовку россиянин пойдет под суд.