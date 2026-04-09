12:50, 9 апреля 2026

Взявший посмотреть винтовку россиянин пойдет под суд

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Во Владимире осудят мужчину за выстрел в подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина приехал во Владимир в гости к своему товарищу. В один из дней они распивали алкогольные напитки на кухне, и в какой-то момент знакомый вспомнил о приобретенной пневматической винтовке. Гость попросил ее посмотреть, а затем решил проверить, произведя выстрел с балкона. Пуля попала в одного из подростков, проходивших мимо по тротуару.

В результате его действий пострадал 16-летний парень. Он получил сквозное ранение плеча. Прохожие оказали пострадавшему помощь и вызвали его старшего брата, который отвез подростка в больницу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данной статье мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что стало известно о наказании отхлеставшему плеткой людей всаднику из российского города.

