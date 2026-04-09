Стало известно о наказании отхлеставшему плеткой людей всаднику из российского города

10:40, 9 апреля 2026

Суд дал 4,5 года всаднику, отхлеставшему супругов ногайкой в Кисловодске
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Суд вынес приговор всаднику, который отхлестал плеткой прогуливающихся по набережной в Кисловодске людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

32-летнего местного жителя признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Он получил 4,5 года в колонии строгого режима. Также с него взыскали в пользу потерпевших 470 тысяч рублей. На суде мужчина не признал свою вину.

В суде установлено, что 22 октября 2025 года на набережной Центрального городского озера в Кисловодске двое прохожих сделали замечание мужчине на лошади, который двигался по пешеходной дорожке. В ответ всадник обматерил их, а затем отхлестал ногайкой. Его скрутили другие отдыхающие, вмешавшиеся в конфликт, и передали полиции.

Об инциденте сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев. Пострадавшими оказалась супружеская пара пенсионеров. Всадники после избиения отдыхающих продолжили катание в прогулочной зоне. Мэр допустил, что они явно готовились «к провокации», так как скрывали лица. К их поимке подключились сотрудники МВД.

    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    В российском городе в заваленной хламом квартире нашли труп

    Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

    Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

    В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

    В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

    Водителям назвали способы добраться до техцентра с отказавшим сцеплением

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

    В России пригрозили «Орешником» в ответ на намерения ВСУ сорвать парад Победы

    В России отреагировали на сведения о планах ВСУ сорвать парад Победы роем беспилотников

    Все новости
