11:57, 23 октября 2025Россия

Всадники в масках напали на пожилых россиян после замечания

Мэр Моисеев: Всадники в масках и на лошадях напали на пенсионеров в Кисловодске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Евгений Моисеев»

Всадники в масках и на лошадях напали на пенсионеров в Кисловодске, сделавших им замечание. Об этом сообщил мэр российского города Евгений Моисеев в Telegram-канале.

Он отметил, что инцидент произошел накануне вечером. Пара людей верхом прискакала к Старому озеру. Находившиеся там пожилые высказали претензии. Они объяснили, что на лошадях ездить в этом месте запрещено, поскольку оно обустроено для отдыха. В ответ всадники начали ругаться и нецензурно выражаться.

«Направили лошадей на людей, стараясь сбить с ног, и начали бить плёткой по прохожим. Первый удар пришелся женщине по лицу, второй — по руке. Мужчине досталось по предплечью», — разъяснил мэр Кисловодска.

Затем, по словам Моисеева, всадники продолжили катание в прогулочной зоне. Мэр допустил, что они явно готовились «к провокации», так как скрывали лица.

Пострадавшие пенсионеры написали заявление в полицию, подчеркнул Моисеев.

Ранее стало известно, что в Иркутской области пенсионеров жестоко изрезали из-за работы родственника.

