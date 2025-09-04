Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 4 сентября 2025Силовые структуры

Российских пенсионеров жестоко изрезали из-за работы родственника

В Иркутской области пройдет суд над убийцами отца и бабушки бизнесмена
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о расправе над пенсионерами 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Фигурантами проходят двое мужчин. Их дело направлено в Падунский районный суд Братска для рассмотрения по существу

По версии следствия, в октябре 2000 года обвиняемые со знакомым спланировали нападение на члена семьи коммерсанта, полагая, что у него есть большая сумма денег. Дождавшись, когда бизнесмен вместе с женой уедет, фигуранты начали стучать в его квартиру. Дверь им открыл отец бизнесмена. Мужчины напали на пенсионера и изрезали его. Аналогичным способом они расправились с находившейся в квартире его престарелой мать, предварительно повалив ее на пол и избив.

Услышав звук, похожий на сработавшую сигнализацию, обвиняемые покинули квартиру, не обнаружив денег.

Ранее в Челябинской области суд дал настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорю Ефремову 10 лет колонии строгого режима за расправу над жителем села Губернское во время конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Россиянин описал на видео расправу над бабушкой

    Дибров расскажет про измены

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости