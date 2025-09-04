Российских пенсионеров жестоко изрезали из-за работы родственника

В Иркутской области пройдет суд над убийцами отца и бабушки бизнесмена

В Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о расправе над пенсионерами 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Фигурантами проходят двое мужчин. Их дело направлено в Падунский районный суд Братска для рассмотрения по существу

По версии следствия, в октябре 2000 года обвиняемые со знакомым спланировали нападение на члена семьи коммерсанта, полагая, что у него есть большая сумма денег. Дождавшись, когда бизнесмен вместе с женой уедет, фигуранты начали стучать в его квартиру. Дверь им открыл отец бизнесмена. Мужчины напали на пенсионера и изрезали его. Аналогичным способом они расправились с находившейся в квартире его престарелой мать, предварительно повалив ее на пол и избив.

Услышав звук, похожий на сработавшую сигнализацию, обвиняемые покинули квартиру, не обнаружив денег.

