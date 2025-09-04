Священника отправили в колонию на 10 лет за жестокую расправу в российском регионе

В Челябинской области суд дал священнику 10 лет за убийство

В Челябинской области суд дал настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорю Ефремову 10 лет колонии строгого режима за расправу над жителем села Губернское во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

17 октября 2024 года сообщалось, что священник стал фигурантом уголовного дела о расправе над супругом сельской учительницы. По данным источника, мужчины распивали спиртное, а утром, проснувшись, священник ощутил домогательства со стороны гостя и нанес ему не менее 15 ударов ножом.

По данным агентства, Ефремова обязали выплатить два миллиона рублей по гражданскому иску.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге бывшего полицейского приговорили к девяти годам колонии за массовые расправы.

