Силовые структуры
10:18, 4 сентября 2025Силовые структуры

Члена банды экс-милиционеров осудили за массовые расправы в российском регионе

В Екатеринбурге суд осудил члена банды экс-милиционеров за массовые убийства
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд приговорил члена банды экс-милиционеров к девяти годам колонии строгого режима по делу о массовых расправах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что мужчина входил в банду, в составе которой были пять человек, в том числе действующие сотрудники милиции. На их счету было 11 расправ, из них подсудимый участвовал в трех.

Как «Ленте.ру» пояснили в прокуратуре региона, банда действовала с октября 1999 года по ноябрь 2000-го, а ее основателем был начальник отделения по незаконному обороту наркотиков при УВД Кировского района города. В июне 2000 года банда узнала, что из-за жалобы мужчины было возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченных, и решила надавить на заявителя. Его нашли в тепловом сооружении вместе с тремя знакомыми и стали по ним стрелять.

В октябре 2000 года подсудимый и другие члены банды за тысячу долларов расправились с местным жителем, а спустя месяц напали на знакомого, который приехал в город с крупной суммой и спутницей. Они не выжили.

Вину подсудимый признал. В отношении других членов банды уголовные дела выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске полиция задержала банду из шести человек за разбои.

