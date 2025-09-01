Банда из шести человек держала в страхе прохожих и дачников в российском регионе

В Благовещенске полиция задержала банду из шести человек за разбои

В Благовещенске полиция задержала банду из шести человек в возрасте от 19 до 33 лет за разбойные нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, в апреле пять молодых людей и девушка решили нападать на прохожих и похищать их имущество. Действовала банда в отдаленных районах города, куда приезжала на машинах в масках, балаклавах и со страйкбольным оружием. Их жертвами, как правило, становились одинокие пешеходы или пары, возвращавшиеся со своих дачных участков.

Людей уводили с дороги в лес, издевались над ними, избивали и отнимали ценные вещи. Происходящее снималось на камеру, а ролики выкладывались потом в закрытую группу Telegram-канала. У одного из потерпевших 31 мая так отняли телефон стоимостью более 45 тысяч рублей. Всего на счету банды как минимум шесть эпизодов.

Мужчин поймали во время их подготовки нового преступления. Во время обысков в доме одного из них нашли несколько шприцов, предположительно, с гашишным маслом для сбыта. Задержанные помещены в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области школьницу жестоко избили на стадионе.