Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 31 августа 2025Силовые структуры

Российскую школьницу жестоко избили на стадионе

В Калиниградской области школьницу жестоко избили на стадионе и трубах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

В Калиниградской области школьницу жестоко избили. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, на стадионе в Гусеве девочку били по лицу, голове, вырывали ей волосы и припечатывали к земле. Крики жертвы заглушал смех подростков. Прохожая увидела происходящее и попыталась остановить избиение. Однако потерпевшую просто отвели со стадиона на трубы и продолжили бить. Там смеющиеся наблюдатели уже прервали мучения.

Полиция установила всех участников, проводится проверка.

Ранее в Москве возбудили дело против матери, выбросившей новорожденного в туалет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пашиняном

    Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину

    США пригрозили России новыми санкциями

    Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном топе

    Российскую школьницу жестоко избили на стадионе

    Мигрант надругался над ребенком на глазах у родителей

    В Литве захотели восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией

    Фон дер Ляйен проигнорировала спецслужбы и посетила границу с Белоруссией

    В Раде рассказали о водящем за нос Трампа Зеленском

    Россиян предупредили о новой опасной схеме мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости