В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

В Москве женщина родила сына и выбросила его в унитаз

В Москве возбудили дело против матери, выбросившей новорожденного в туалет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 августа женщина в квартире дома на улице Теплый Стан родила сына и оставила его в унитазе. Однако соседка узнала о происходящем и вызвала скорую помощь. Младенца спасли.

Возбуждено дело по части 2 статьи 30 статьи 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Следователи планируют допросить молодую мать, пока она в больнице.

Ранее на свалке твердых бытовых отходов в Ленинградской области нашли новорожденного.

