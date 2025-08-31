Силовые структуры
13:15, 31 августа 2025Силовые структуры

В московской квартире женщина родила сына и выбросила его в унитаз

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве возбудили дело против матери, выбросившей новорожденного в туалет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 августа женщина в квартире дома на улице Теплый Стан родила сына и оставила его в унитазе. Однако соседка узнала о происходящем и вызвала скорую помощь. Младенца спасли.

Возбуждено дело по части 2 статьи 30 статьи 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Следователи планируют допросить молодую мать, пока она в больнице.

Ранее на свалке твердых бытовых отходов в Ленинградской области нашли новорожденного.

