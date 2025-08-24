Силовые структуры
10:05, 24 августа 2025

На российской свалке нашли новорожденного

На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденного
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Следственный комитет по Ленинградской области

На свалке твердых бытовых отходов в Ленинградской области нашли тело новорожденного, сообщает Следственный комитет по региону.

Мальчика с пуповиной обнаружили на полигоне в деревне Лепсари Всеволожского района накануне, 23 августа. Как стало известно РЕН ТВ, водитель мусоровоза увидел тело при сортировке мусора из кузова после прибытия на свалку.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ. Младенца направили в морг для установления точной причины кончины.

В марте тело младенца, замотанное в пододеяльник, нашли на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. МВД назначало награду в миллион рублей за помощь в поимке матери.

В феврале в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития, он не выжил.

