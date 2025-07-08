За помощь в поимке убившей новорожденного матери заплатят миллион рублей

СК: За помощь в поимке убившей новорожденного ребенка матери заплатят миллион

Награда в размере одного миллиона рублей назначена за помощь в поимке матери, убившей новорожденного ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

6 марта 2024 года на территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора было обнаружено тело младенца, замотанное в пододеяльник. Отмечается, что личность матери новорожденного до настоящего времени не была установлена.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в один миллион рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 родила младенца, обнаруженного мертвым при вышеизложенных обстоятельствах», — говорится в публикации.

Ранее в Красноярском крае студентка выбросила младенца в мусорное ведро после родов в туалете общежития, он не выжил. Однокурсники рассказали, что она была на седьмом-восьмом месяце беременности, но скрывала это от родителей.

