Напавшего на пенсионеров всадника с плетью задержали в Кисловодске

МВД: Ударившего пенсионеров всадника с плетью задержали в Кисловодске

Уголовное дело возбуждено о хулиганстве после инцидента с агрессивным наездником, который угрожал пожилым людям в Кисловодске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как уточняется, полицейские обнаружили в рамках мониторинга интернет-пространства видеозапись, на которой видно, как всадник в маске угрожает супругам и размахивает плеткой. Действия на ролике происходят в городе-курорте Кисловодске.

Пострадавшие обратились к правоохранителям. Они заявили, что недалеко от озера у них завязался конфликт с двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях. Один из всадников отпускал в сторону прохожих оскорбления и даже нанес несколько ударов по лицу и рукам, отметила Волк.

Стражи правопорядка в короткие сроки смогли установить личность одного из злоумышленников. Его задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мэр российского города Евгений Моисеев написал, что двое людей верхом прискакали к Старому озеру и получили замечания от пожилой пары. Очевидцы пытались объяснились, что место обустроено для отдыха, а в ответ услышали хамство и нецензурную брань. Затем нападавшие ударили пенсионеров.