Управляющим компаниям в России захотели развязать руки в борьбе с мусорящими жильцами

УК в России могут получить больше возможностей в борьбе с мусорящими жильцами

У Управляющих компаний (УК) в России может появиться больше полномочий по борьбе с жильцами, которые мусорят в подъездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты России Константина Крохина.

В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на совершенствование управления в многоквартирных домах, включая полномочия УК и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Так, УК могут добавить полномочий по фиксации нарушений в домах, таких как шум, курение и захламление эвакуационных выходов.

Сегодня факты фиксации подобных нарушений со стороны УК не являются доказательством и имеют ту же силу, что обращение частного лица. Нарушения для дальнейшего возбуждения административного дела могут зафиксировать только Роспотребнадзор, МЧС или МВД.

Законопроект мог бы наделить составленные УК акты о нарушении, а также фото и видео, статусом доказательства в административном судопроизводстве.

Ранее россиянам напомнили, что пассажирский лифт в доме не предназначен для провоза тяжелых или габаритных стройматериалов. Управляющая компания (УК) может обязать нарушителя устранить повреждения лифтовой кабины, вызванные перевозкой таких грузов.