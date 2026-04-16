09:08, 16 апреля 2026

Управляющим компаниям в России захотели развязать руки в борьбе с мусорящими жильцами

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

У Управляющих компаний (УК) в России может появиться больше полномочий по борьбе с жильцами, которые мусорят в подъездах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Торгово-промышленной палаты России Константина Крохина.

В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на совершенствование управления в многоквартирных домах, включая полномочия УК и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Так, УК могут добавить полномочий по фиксации нарушений в домах, таких как шум, курение и захламление эвакуационных выходов.

Сегодня факты фиксации подобных нарушений со стороны УК не являются доказательством и имеют ту же силу, что обращение частного лица. Нарушения для дальнейшего возбуждения административного дела могут зафиксировать только Роспотребнадзор, МЧС или МВД.

Законопроект мог бы наделить составленные УК акты о нарушении, а также фото и видео, статусом доказательства в административном судопроизводстве.

Ранее россиянам напомнили, что пассажирский лифт в доме не предназначен для провоза тяжелых или габаритных стройматериалов. Управляющая компания (УК) может обязать нарушителя устранить повреждения лифтовой кабины, вызванные перевозкой таких грузов.

    Последние новости

    Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

    Сбежавший после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат скрылся от преследования

    Скидку на автоштрафы для россиян предложено продлить в одном случае

    Ливан оказался «не в курсе» своих контактов с Израилем

    Оценены шансы «Атлетико» выбить «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов

    Китай передал Ирану просьбу от международного сообщества

    Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

    Командование отправило двух российских штурмовиков на небывалое задание

    Последствия ночных ударов по Киеву описали

    Франция отменила арест следовавшего из России танкера

    Все новости
