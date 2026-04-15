20:36, 15 апреля 2026

Россиян предупредили о штрафах за провоз в лифте некоторых грузов

Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пассажирский лифт в доме не предназначен для провоза тяжелых или габаритных стройматериалов. Что ждет в случае нарушения норм пользования лифтом, изданию RT рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Даже если физического повреждения лифта не произошло, перевоз строительных материалов может привести к загрязнению кабины, а значит, к ограничению ее использования и повышению риска для других жильцов», — объяснила юрист. Правила эксплуатации оборудования закреплены статьями 30, 36 и 210 Жилищного кодекса. Под ограничения попадают крупные металлические обрезки, громоздкие строительные элементы или сыпучие материалы без надежной упаковки. При этом компактно упакованные материалы, вес которых не превышает нагрузки, обозначенной в паспорте лифта, разрешены к провозу.

В случае обнаружения повреждений и загрязнения управляющая компания может начать поиски виновного. Для этого комиссией при участии представителей УК и других заинтересованных лиц будет составлен акт осмотра. В документе прописываются характер и масштабы повреждений, а также обстоятельства их возникновения. Для выявления виновного сотрудниками УК поднимаются записи с камер видеонаблюдения, данные системы контроля доступа, собираются показания соседей. Установив личность собственника, организация направляет ему претензию с указанием суммы ущерба. Убытки могут включать расходы на ремонт пола, дверей и направляющих, элементов управления и защитных панелей, устранение царапин и вмятин, а также уборку строительного мусора в кабине. Если возмещать ущерб добровольно жилец отказывается, на него могут подать в суд.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за крепление сушилки для белья на фасад дома. Размер взыскания варьируется от 1 до 1,5 тысячи рублей, но может вырасти до 60 тысяч рублей в случае принудительного демонтажа и судебных разбирательств.

