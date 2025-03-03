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10:50, 3 марта 2025Из жизни

Мужчина увидел вещий сон и разбогател на 9,5 миллиона рублей

UPI: В США мужчина увидел вещий сон перед выигрышем $110 тысяч в лотерею
Никита Савин
Никита Савин

Фото: grinny / Shutterstock / Fotodom  

В США победитель лотереи из штата Северная Каролина увидел во сне, как сорвал джекпот, накануне розыгрыша. Об этом пишет UPI.

Роберт Хобан из города Стэнли купил лотерейный билет за один доллар и лег спать, думая о предстоящем розыгрыше. Когда он проверил результаты на следующий день, то обнаружил, что разбогател на 110 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

«Самое интересное, что накануне мне приснился сон, что я выиграю. Это очень странно, потому что мне приснилась даже точная сумма», — рассказал мужчина устроителям лотереи о своем вещем сне.

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Мужчина признался, что шок от случившегося можно сравнить только с недоверием, с которым семья отнеслась к его победе. «Они думали, что я прикалываюсь, потому что люблю этим заниматься», — сказал Хобан.

Ранее в США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря вещему сну. Ей приснились цифры, на которые нужно было делать ставку.

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