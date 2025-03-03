Мужчина влюбился в искусственный интеллект и потерял 2,4 миллиона рублей

Житель Китая потерял 2,4 миллиона рублей из-за любви к искусственному интеллекту

Житель города Шанхай, Китай, принял искусственный интеллект за настоящую девушку и из-за любви к ней отдал деньги мошенникам. Об этом пишет The Independent.

Лю познакомился с «девушкой» по имени Цзяо в интернете и вскоре влюбился в нее. Пара вступила в отношения на расстоянии. Цзяо присылала мужчине свои фото и видео, и он не подозревал об обмане. Со временем девушка стала просить у Лю деньги, чтобы покрыть медицинские расходы и развивать свой бизнес. Он без вопросов помогал ей.

Однако, как позже выяснили полицейские, Цзяо создали мошенники. По сути она была сгенерированным искусственным интеллектом. Ее фото, видео и счета также оказались сгенерированы с помощью ИИ-технологий. Из-за действий злоумышленников Лю потерял 200 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель города Хаддерсфилд, Великобритания, попался на обман мошенников, использующих ИИ-технологии, и потерял из-за их инвестиционной аферы 3250 фунтов стерлингов. Он поверил в видео, в котором «Илон Маск» рекламировал новую платформу для выгодных вложений.

