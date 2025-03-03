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18:38, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли судьбу поставленных Киеву танков Abrams

NYT: ВСУ отвели от фронта почти все переданные им американские танки Abrams
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели от линии фронта почти все переданные им американские танки Abrams. Об этом сообщает NewYork Times со ссылкой на слова высокопоставленных украинских чиновников.

Отмечается, что из 31 переданного Украине танка данной модели 19 были уничтожены, повреждены или захвачены. При этом многие из них российские военные вывели из строя при помощи дронов.

По словам украинских военных и официальных лиц, беспилотники уничтожают больше бронетехники, чем все традиционные виды оружия вместе взятые, включая винтовки, танки, гаубицы и минометы.

В феврале появлялись сообщения о том, что украинские войска готовятся к попытке прорыва в Курской и брянской областях. Утверждалось, что для наступления, предположительно, могут задействовать свыше 5000 бойцов, более 200 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams.

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