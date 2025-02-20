Военный оценил риски прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ нет ресурсов для прорыва в Курской области

Риски существенного прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Брянской областях минимальны — достаточных для этого ресурсов нет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тем не менее он не исключил отдельных попыток прорыва.

«Обстановка на границе непростая, и противник способен на подлости, особенно после ссоры с США и оскорбления американского министра финансов. Какой-то демарш возможен. Но сил и возможностей, сопоставимых с теми, что были в августе прошлого года, у ВСУ уже нет. Остались какие-то танки, боевые машины, их может быть достаточно для отдельных попыток», — допустил Дандыкин.

Военный эксперт уверен, что ситуация на границе регионов остается контролируемой, хоть и сложной. Он убежден, что повторения августовского прорыва ВСУ в Курской области не произойдет.

«Земля сейчас подмороженная, могут послать какие-то колонны на прорыв, но их быстро уничтожат. Информация сейчас идет разная, но, думаю, в случае чего угрозу быстро устранят», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее появилась информация о возможной попытке прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях. Тогда же сообщалось, что в 50 километрах от границы с Брянской областью, согласно неофициальным данным, зафиксировали скопление техники и нескольких тысяч военнослужащих. Для наступления, предположительно, могут задействовать свыше 5000 бойцов, более 200 единиц техники, в том числе немецкие танки Leopard и американские Abrams.