На Западе заявили об обреченности Украины без США

UnHerd: Без поддержки США для Украины все будет кончено

Если США перестанут оказывать Киеву поддержку, то Украина будет обречена. Такое мнение выразило британское издание UnHerd.

В материале отмечается, что Европа выбрала опасную стратегию, поддерживая Украину в ее желании продолжать противостояние до победы над Россией. Уточняется, что без поддержки США у Киева не может быть преимущества.

UnHerd заявило, что речь идет не столько о боеприпасах и финансовой помощи, сколько о спутниковой связи и данных разведки.

«Если США отключат спутники и перестанут поставлять информацию, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины все будет кончено», — заключило западное издание.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал неожиданные последствия противостояния НАТО и России. По мнению Боуза, прокси-война с альянсом усилила страну.