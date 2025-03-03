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12:24, 3 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили об обреченности Украины без США

UnHerd: Без поддержки США для Украины все будет кончено
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Если США перестанут оказывать Киеву поддержку, то Украина будет обречена. Такое мнение выразило британское издание UnHerd.

В материале отмечается, что Европа выбрала опасную стратегию, поддерживая Украину в ее желании продолжать противостояние до победы над Россией. Уточняется, что без поддержки США у Киева не может быть преимущества.

UnHerd заявило, что речь идет не столько о боеприпасах и финансовой помощи, сколько о спутниковой связи и данных разведки.

«Если США отключат спутники и перестанут поставлять информацию, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины все будет кончено», — заключило западное издание.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал неожиданные последствия противостояния НАТО и России. По мнению Боуза, прокси-война с альянсом усилила страну.

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