Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:34, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали неожиданный итог противостояния НАТО России

Журналист Чей Боуз заявил, что НАТО своей прокси-войной усилило Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander Welscher / DPA / Globallookpress.com

Россия стала сильнее благодаря опосредованной войне, которую против нее ведет Запад. Этот неожиданный итог противостояния западных стран Москве в своем аккаунте в X назвал ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз сделал репост комментария основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса, который ранее заявил, что боеспособность Российской армии значительно возросла. «Опрометчивая прокси-война НАТО против России усилила Россию. В социальном, политическом и военном плане», — написал журналист, комментируя слова Принса.

Он добавил, что наложенные на страну санкции послужили своего рода прививкой для российской экономики и выступили доказательством силы России.

Ранее сообщалось, что основатель ЧВК Blackwater выразил сомнение в способности Украины вернуть утраченные территории. По мнению Принса, Киеву следовало заключить мирную сделку еще 1,5 года назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент по одной причине

      Названа доля не знающих о самозапрете на кредиты россиян

      Маск назвал полным бардаком задержания кандидата в президенты Румынии

      Лавров встретился с эмиром Катара

      На Западе назвали неожиданный итог противостояния НАТО России

      В российском городе разлилась фекальная река

      Зеленский рассказал о планах после визита в США

      Зеленский анонсировал визит в США

      В Центробанке затруднились оценить устойчивость рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше