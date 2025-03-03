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14:33, 3 марта 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина тяги к соленому

Диетолог Поляков: Тяга к соленому может появиться на фоне стресса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Тяга к соленой пище может появиться из-за хронического стресса, рассказал врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков. Неочевидную причину внезапной любви к соленым продуктам он назвал в беседе с «Аргументами и фактами».

Он объяснил, что при хроническом стрессе у человека истощается функция надпочечников — органа, который отвечает за стресс-адаптацию. «А тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — уточнил эксперт.

Поляков добавил, что тяга к соленому появляется, если человек интенсивно занимается спортом, часто потеет, пьет дистиллированную воду или принимает мочегонные препараты для избавления от отеков — вследствие этого в организме может наблюдаться электролитный дисбаланс. «В этих случаях выводятся базовые электролиты, включая натрий, организм пытается этот электролитный баланс пополнить, поэтому тяга к соленому растет», — заключил диетолог.

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