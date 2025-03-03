Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 3 марта 2025Экономика

Нежелание Европы использовать российские активы объяснили

Каллас: Использование российских активов не поддерживают из-за рисков
Вячеслав Агапов

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В Европе не поддерживают использование замороженных российских активов из-за различных рисков. Так нежелание потратить российские средства объяснила глава евродипломатии Кая Каллас, ее слова приводит CBS

По мнению бывшего премьера Эстонии, некоторые государства ЕС выступают против использования заблокированных денег, и у них на то есть несколько доводов.

«Есть несколько аргументов, и некоторые страны не поддерживают из-за разных рисков. Но я думаю, знаете ли, в конце концов, все придут к одному и тому же выводу. Не наши налогоплательщики должны платить за ущерб, нанесенный Россией Украине. За это должна платить Россия» — пояснила Каллас.

Европейские страны сейчас разрабатывают планы того, как заставить Россию возмещать нанесенный Украине ущерб. Однако с каждым днем «удерживать все 27 стран в узде», чтобы те не ослабляли давление на Россию, становится все труднее, признала глава евродипломатии.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что на саммите в Лондоне страны не достигли консенсуса относительно использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он подчеркнул, что между участниками саммита не сформировалось единого мнения по этому вопросу. «Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — объяснил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      В Абхазии утвердили нового президента

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

      Россиянам перечислили не облагаемые налогом хозпостройки

      Россиян предупредили об ответственности за работу на дому. Кому грозят штрафы?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше