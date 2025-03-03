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18:44, 3 марта 2025Экономика

Новый способ оплаты метро собрались запустить в Москве

В Москве начали тестировать оплату проезда в метро цифровым рублем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Власти Москвы начали тестировать оплату проезда в метро при помощи цифрового рубля. О запуске эксперимента с новым способом рассчитаться за поездки сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Испытания проходят совместно с Центробанком и ВТБ в закрытом режиме, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Участники фокус-группы купили несколько карт «Тройка» и пополнили их баланс за цифровые рубли в кассе при помощи универсального QR-кода, пояснил заммэра.

Так процесс покупки проездных билетов станет проще — пользователю достаточно зайти в приложение банка и отсканировать камерой телефона QR-код в кассовой зоне, затем выбрать цифровой рубль или систему быстрых платежей и подтвердить платеж. «В будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью цифрового рубля, который будет доступен наравне с наличными и безналичными деньгами», — заявил Ликсутов.

Ранее заммэра столицы заявил, что в 2025 году в метро Москвы запустят первые беспилотные поезда. Они начнут курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ). Для этого на ветке создадут технологическую сеть пятого поколения (5G) — это нужно для обеспечения надежной и сверхбыстрой связи для взаимодействия с инфраструктурой.

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