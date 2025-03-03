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14:14, 3 марта 2025Россия

Обломки беспилотника нашли у жилого дома в российском регионе

В Абинске Краснодарского края у дома нашли обломки упавшего беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: официальный Telegram-канал операштаба Краснодарского края

Обломки упавшего беспилотника нашли у частного дома в Абинске Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб росийского региона в Telegram-канале.

«Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что никто, предварительно, не пострадал, информации о разрушениях не поступало. Других подробностей о ситуации там не привели.

Последний раз о попытке атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край сообщалось 26 февраля. Тогда атака на Россию стала одной из самых массированных с начала года — над регионами сбили 128 беспилотников, 83 из которых — над Краснодарским краем, и пять — над Черным морем.

ЖЗЛ
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