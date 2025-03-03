Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

Появилось архивное видео с обращением Алаудинова к чеченскому террористу Умарову

Появилось архивное видео с обращением командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова к чеченскому террористу Доку Умарову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидеру террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Молотов «Ахмат».

На кадрах запечатлен Алаудинов, во время похода на базу Умарова в 2008 году. Утверждается, что видео снято около села Даттых. В обращении нынешний командир Ахмата затронул также Тархана Газиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), являвшегося приближенным и соратником Умарова, а также одним из руководителей «Имарат Кавказа».

«Отцы этой земли — мы. Доку Умаров, Тархан, Тузик, Борзик (что он имел в виду — неясно, прим. "Ленты.ру") — они не мужчины. В этом крае отцы мы, этот лес наш, эти горы наши, и эта черемша наша, понимаешь? Эти зайцы бегают по лесу, думая, что они морковь», — сказал Алаудинов (перевод с чеченского «Ленты.ру»).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить из списка террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена), пришедшую к власти в Сирии. Политик считает, что важно наладить контакт между Россией и нынешними властями Сирии, не дожидаясь окончания процесса вывода ХТШ из перечня террористов.