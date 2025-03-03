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19:03, 3 марта 2025Путешествия

Отправленная за решетку в США туристка сравнила свой опыт с фильмом ужасов

Немецкую туристку не пустили в США и отправили в центр содержания под стражей
Алина Черненко

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Немецкую туристку, которая с подругой поехала в США из Мексики, не пустили в страну и отправили в иммиграционный центр содержания под стражей. Подробностями истории поделился портал ABC 10News San Diego.

По данным источника, 25 января татуировщица из Европы Джессика Бреше попыталась въехать в Сан-Диего из Тихуаны со своей лучшей подругой из Лос-Анджелеса — Никитой Лофвинг. Американку пустили, а с немкой возникли проблемы. Ее обвинили в том, что в последний раз она работала во время посещения США по программе безвизового въезда, предусматривающей только туристические цели.

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Бреше пригрозили депортацией и посадили ее за решетку в центр содержания под стражей Отай-Меса, где она находится уже больше месяца. В разговоре со своей подругой, которая попыталась получить помощь в немецком консульстве, девушка сравнила свой опыт с фильмом ужасов.

«Она рассказала, что через девять дней сошла с ума настолько, что начала бить стены, из-за чего у нее на костяшках пальцев появилась кровь», — пожаловалась Лофвинг.

Сотрудникам исправительного учреждения даже пришлось привести к Бреше психолога, который выписал ей антипсихотические препараты. Однако немка отказалась от лекарств и попросила, чтобы ее вместо этого скорее депортировали на родину. Тем временем Лофвинг развесила плакаты возле консульства Германии в Лос-Анджелесе с надписью «Освободите Джесси сейчас!».

Ранее «Маленькую мисс Россия — 2015» задержали в Таиланде за просроченную на десять дней визу и посадили в обезьянник. Девушку, взывавшую о помощи на русском языке из-за решетки, заметил соотечественник.

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