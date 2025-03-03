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16:20, 3 марта 2025Путешествия

Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

NBC: Пассажиры опоздали на рейс и устроили дебош в аэропорту Майами
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажиры опоздали на рейс и устроили дебош в аэропорту Майами, штат Флорида, США. Об этом сообщил канал NBC Miami.

2 марта супруги Рафаэль Сейрафе-Новаес и Беатрис Рапопорт Де Кампос Майя не успели на посадку и попытались силой прорваться в самолет. Двое ввязались в стычку с персоналом и выплеснули кофе в лицо сотруднику American Air.

Пару задержала полиция, им предъявили обвинения по нескольким статьям.

Ранее мужчина, который устроил дебош на рейсе авиакомпании Qantas и пригрозил попутчикам расправой, избежал наказания. Мужчину оправдали из-за психического заболевания.

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