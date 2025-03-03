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17:15, 3 марта 2025Экономика

Пенсионерка лишилась жилья и 8 миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Краснодара продала квартиру и отдала 7,8 млн рублей мошенникам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам миллионы рублей, попавшись на уловки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу в Telegram-канале.

С 65-летней россиянкой связались по телефону неизвестные. Собеседник представился сотрудником Банка России и предупредил, что средства женщины пытаются украсть. Спустя несколько звонков от лжепредставителей различных организаций аферисты убедили женщину продать квартиру и перевести полученные со сделки средства на специальный счет.

В результате пострадавшая перечислила мошенникам 5,7 миллиона рублей с продажи жилья и личные накопления. Общая сумма ущерба составила 8,7 миллиона рублей.

Ранее в Москве женщина лишилась квартиры, доверившись мошенникам. Злоумышленники уговорили ее взять кредит в банке, а затем рефинансировать его, тем самым только увеличив сумму долга. После им удалось выселить жительницу столицы с ребенком из ее собственного жилья.

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