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22:50, 3 марта 2025Экономика

В российском городе кипяток перекрыл выход жильцам затопленного дома

В Пензе кипяток перекрыл выход из подъезда жильцам затопленного дома
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Про Город Пенза | Новости Пензы и области» во «ВКонтакте»

В Пензе жильцы затопленного дома не могли выйти из запруженного кипятком подъезда. О коммунальной аварии горожане рассказали в сообществе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

С затоплением столкнулись жители одного из домов по проспекту Строителей. По словам собственников, виной тому лопнувший радиатор в подъезде. В результате этого горячая вода хлынула на лестничные площадки, разлившись настоящим водопадом. Залитыми оказались и квартиры на нижних этажах здания. Приехавший на вызов слесарь лишь перекрыл стояк отопления — справляться с последствиями аварии жильцам пришлось самим. Чтобы элементарно выйти из подъезда, пензенцам пришлось собственноручно вычерпывать кипяток — потоки горячей воды преградили путь.

В январе кипяточный водопад образовался в одной из многоэтажек Владивостока. Из-за лопнувшей в подъезде трубы горячая вода потоком полилась с 11 этажа меж лестничными пролетами. К тому же в доме отключились лифты: жильцы были вынуждены подниматься на 25 этаж, уклоняясь от струй кипятка.

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