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12:31, 3 марта 2025Мир

Песков высказался о желании Запада продолжать конфликт на Украине

Песков: На Западе есть те, кто хочет продолжения конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

На Западе есть «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны" и заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, страны Европы говорят о повышении уровня финансирования Украины для продолжения боевых действий, а не для мирного плана.

Ранее журнал The Economist писал, что Европейскому союзу (ЕС) придется вдвое нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киева, чтобы возместить помощь США. По расчетам издания, с января 2022 года ЕС потратил на помощь Украине 113 миллиардов евро, что соответствует 0,2 процента ВВП. При этом, чтобы заменить помощь США, Брюсселю нужно будет довести этот показатель до 0,4 процента от ВВП.

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