После падения ледяной глыбы на женщину с ребенком в Дагестане возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения ледяной глыбы на женщину с ребенком в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану.
По предварительным данным, днем в понедельник, 3 марта, с крыши многоэтажного дома на улице Алибекова на женщину с ребенком упала наледь. От удара потерпевшую сбило с ног, а малыш выпал у нее из рук.
Женщину и ее ребенка госпитализировали, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время Следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за уборку снега и наледи с крыши.