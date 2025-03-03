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18:08, 3 марта 2025Силовые структуры

После падения ледяной глыбы на женщину с ребенком в Дагестане возбудили дело

СК возбудил дело после падения ледяной глыбы на женщину с ребенком в Махачкале
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ледяная глыба сбила с ног женщину с ребенком в российском городе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения ледяной глыбы на женщину с ребенком в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

По предварительным данным, днем в понедельник, 3 марта, с крыши многоэтажного дома на улице Алибекова на женщину с ребенком упала наледь. От удара потерпевшую сбило с ног, а малыш выпал у нее из рук.

Женщину и ее ребенка госпитализировали, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время Следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые ответственны за уборку снега и наледи с крыши.

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