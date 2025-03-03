Ледяная глыба сбила с ног женщину с ребенком в российском городе

В Махачкале глыба льда сбила с ног женщину с ребенком

В Махачкале ледяная глыба рухнула на женщину с ребенком. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Нетипичная Махачкала | Дагестан».

Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в 12 часов дня на улице Алибекова. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как на женщину с ребенком на руках падает крупная глыба льда. От удара ее сбило с ног, а ребенок выпал у нее из рук. Проходившие мимо мужчины взяли ребенка на руки и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали женщине открытую черепно-мозговую травму с повреждениями теменной и затылочной областей головы и увезли в Республиканскую клиническую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Южно-Сахалинске льдиной, упавшей с крыши, раздавило автомобиль.