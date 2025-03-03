Поставлявшая нянь-нелегалок в Россию женщина стала фигуранткой уголовного дела

В Петербурге задержана женщина, десять лет поставлявшая в Россию нянь-нелегалок

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали подпольное агентство, которое на протяжении десяти лет нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, за нелегальный бизнес отвечала 45-летняя россиянка. Помимо гражданства РФ у нее имеются еще два паспорта.

Предварительно, иностранки получали приглашение на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров по занятию должности преподавателей. На деле же женщины работали нянями и сиделками, а организатор присваивала почти половину от их дохода себе.

Таким образом женщина успела перевезти в РФ около 300 человек. Против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ, фигурантка находится под домашним арестом.

Кроме нее сотрудники силовых структур задержали шесть иностранок. В ближайшее время решится вопрос о выдворении их за пределы страны за нарушение миграционного законодательства.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам лишения свободы женщину, продававшую девственниц и несовершеннолетних в Дубай и Ниццу.