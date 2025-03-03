Поставщика российских девственниц в Дубай и Ниццу посадили на шесть лет

В Петербурге на 6 лет осудили женщину, продававшую девственниц за рубеж

В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд приговорил продававшую девственниц и несовершеннолетних в Дубай и Ниццу к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантка признана виновной по части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних»), по трем эпизодам части 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего») и по части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу»). На заседании свою вину она признала частично. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, осужденная являлась активной участницей организованной преступной группы (ОПГ), которая организовывала занятия проституцией в России и за рубежом. Для этого они привлекали несовершеннолетних, которые за денежное вознаграждение оказывали мужчинам услуги сексуального характера. Для того чтобы скрыть свою преступную деятельность, участники ОПГ заключали фиктивные договоры на прохождение курсов моделей и участие в показах. Они фотографировали и снимали на видео девушек, составляли анкеты, где указывали возраст и физические данные девушек и подростков и размещали их в интернете. Кроме того, члены ОПГ проводили медосвидетельствование девушек на венерические заболевания, на подтверждение девственности у несовершеннолетних перед оказанием ими услуг сексуального характера. Также они доставляли девушек к месту оказания услуг клиентам и распределяли денежные средства. Девушек злоумышленники отбирали в Москве, Санкт-Петербурге и Астрахани. Отмечается, что члены ОПГ по требованию клиента, желающего избежать уголовной ответственности за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста, делали фотокопии паспорта и подделывали данные о ее возрасте. При общении друг с другом участники группы кодировали возраст девушек: «51», 61», «71» — это означало, реальный возраст девушек был 15, 16 и 17 лет.

По данным правоохранителей, одна несовершеннолетняя девушка за свои услуги получала от 75 тысяч рублей до 13 тысяч долларов США. Сами организаторы за секс с девственницей получали от клиента 630 тысяч рублей. Они отправляли девушек в Турцию, Ниццу, Дубай, Минск и на рыболовно-охотничью базу «Дружное», расположенную в Ленинградской области. Отмечается, что в Краснодарском крае несколько мужчин заплатили за девушку 1 миллион 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего организатора борделя с несовершеннолетними для иностранцев.

