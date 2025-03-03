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17:07, 3 марта 2025Россия

Появились кадры эвакуации жителей Курской области с территории Украины в Россию

Омбудсмен Москалькова выложила кадры эвакуации жителей Курской области с Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры эвакуации жителей приграничных районов Курской области с территории Украины в Россию. Видео опубликовала в Telegram уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

На выложенных кадрах видно, что некоторые из мирных жителей не в состоянии передвигаться самостоятельно, их перемещают на медицинских каталках. На кадрах видны несовершеннолетние, которых также вывозили на территорию Украины и смогли вернуть на родину.

Омбудсмен сообщила, что всего в Россию вернулись 33 человека.

Ранее сообщалось, что десятки мирных жителей вывезли в Сумы после удара по школе-интернату в Судже Курской области. Как рассказала дочь оказавшейся на Украине супружеской пары, через несколько часов после обстрела, помимо ее родителей, из города увезли еще 46 человек.

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