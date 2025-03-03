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16:51, 3 марта 2025Россия

Появилось видео уничтожения двух украинских БМП и гаубицы в Курской области

Минобороны РФ показало видео уничтожения двух украинских БМП в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео уничтожения трех единиц украинской техники в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Подразделения Тульских десантников уничтожили две БМП с десантом и 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах видны боевые машины пехоты противника, которые двигаются по пересеченной местности. Затем от первого лица показываются моменты столкновения БПЛА с украинской техникой.

Ранее появилось видео с «ведущей в ад» дороги под Курском — трассы, соединяющей украинские Сумы с российским городом Суджей, по которой осуществляется снабжение оккупировавших часть Курской области Вооруженных сил Украины.

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