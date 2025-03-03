Путин наградил автора музыки к фильмам Гайдая

Владимир Путин присвоил композитору Александру Зацепину звание Героя Труда РФ

Президент России Владимир Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину, известному по созданию саундтреков ко многим советских фильмам, звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов Правительства страны.

Сообщается, что Зацепин получил звание за «особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

За годы своей карьеры 98-летний композитор написал музыку и песни к таким всенародно любимым картинам, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», и многим другим классическим лентам.

Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России.