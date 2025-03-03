Путин предсказал сжатие ввода жилья в России

Путин: Рынок жилья ожидает небольшое сжатие

Президент России Владимир Путин прогнозирует небольшое «сжатие» объемов ввода жилья в России, передает РИА Новости.

Важно, чтобы снижение не опустилось «ниже низшего предела», чтобы потом не «вытаскивать» строительную отрасль, ответил Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после его доклада о темпах ввода жилья в регионе. По словам главы Татарстана, в регионе в настоящее время вводится 3 миллиона 450 квадратных метров жилья.

Ранее аналитики «Метриума» заявили о планируемом сокращении ввода жилья бизнес-класса в рамках старой Москвы: в 2025 году планируется полностью или частично завершить реализацию 38 таких проектов — на 30,9 процента меньше, чем в 2024 году (55 объектов). Запланированный ввод корпусов в 2025 году в столице сократился на 27,5 процента.