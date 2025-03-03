Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий

Депутат Нилов заявил об индексации соцпенсий с 1 апреля 2025 года

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года. Об этом напомнил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова передает RT.

Индексация связана с изменением прожиточного минимума, который повысился на 15 процентов. «У нас неработающий пенсионер не может иметь доход ниже прожиточного минимума. И даже если у пенсионера страховая пенсия или социальная пенсия маленькая, в любом случае пенсионеру доплачивают либо из федерального, либо из регионального бюджета», — отметил Нилов.

Ранее об индексации социальных пенсий в России также сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По словам депутата, индексация станет важным шагом в обеспечении социальной справедливости и заботы о гражданах РФ.