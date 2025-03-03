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10:37, 3 марта 2025Экономика

Россиянам сообщили об индексации социальных пенсий

Депутат ГД Чаплин: Соцпенсии в РФ проиндексируют на 14,75 % с 1 апреля 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75 процента с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, его слова приводит ТАСС.

Соответствующее решение было принято с учетом роста прожиточного минимума пенсионера в стране за 2024 год, уточнил он. Индексация направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пояснил депутат. «Это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах», — резюмировал Чаплин.

В федеральном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено в общей сложности 85 миллиардов рублей, добавил он. Благодаря индексации, как ожидают в ГД, уровень дохода повысится у 4,2 миллиона граждан. Увеличение выплат затронет 3,5 миллиона граждан, получающих соцпенсию, а также 700 тысяч россиян, которым положено государственное пенсионное обеспечение.

К последней категории, в частности, относятся ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. Дополнительная социальная доплата будет предусмотрена для тех граждан, чья соцпенсия после индексации останется ниже прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году составляет 15 250 рублей).

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